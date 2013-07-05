В Верховную Раду прибыли Азаров и все министры
10:16, 05 июля 2013Политика
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В Верховную Раду для участия в Часе вопросов к правительству прибыл Николай Азаров и все министры
Табачника встречали неприветливо
В Верховную Раду для участия в Часе вопросов к правительству прибыл премьер-министр Украины Николай Азаров и все министры.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время Часа вопросов к правительству будут обсуждаться вопросы о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о начале вступительной кампании и о ходе сбора урожая.
Во время представления председателем ВР Владимиром Рыбаком министра образования и науки Дмитрия Табачника некоторые депутаты от оппозиции кричали: “Позор!” («Ганьба!»). Рыбак призывал депутатов к уважению членов правительства.
Как известно, сегодня должно состояться закрытие второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.
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