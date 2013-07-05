В Верховную Раду прибыли Азаров и все министры

В Верховную Раду для участия в Часе вопросов к правительству прибыл премьер-министр Украины Николай Азаров и все министры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время Часа вопросов к правительству будут обсуждаться вопросы о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о начале вступительной кампании и о ходе сбора урожая.

Во время представления председателем ВР Владимиром Рыбаком министра образования и науки Дмитрия Табачника некоторые депутаты от оппозиции кричали: “Позор!” («Ганьба!»). Рыбак призывал депутатов к уважению членов правительства.

Как известно, сегодня должно состояться закрытие второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.