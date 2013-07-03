Янукович поблагодарил президентов Польши и Словакии за реверс

Президент Украины Виктор Янукович поблагодарил Президента Польши Бронислава Коморовского и Президента Словацкой Республики Ивана Гашпаровича за поддержку в вопросах энергетической безопасности.

Об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции после завершения заседания президентов стран Вышеградской четверки и Украины в городе Висла, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Мы довольны этим сотрудничеством», - сказал Янукович, комментируя вопросы энергетической безопасности, которые обсуждались во время встречи.

«Диверсификация поставок газа, которая будет в Украине, в целом будет способствовать экономикам наших стран», - сказал Президент.

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В свою очередь Президент Польши Бронислав Коморовский отметил, что во время встречи речь шла о подписании меморандума по созданию газового рынка стран Вышеградской четверки.

«Это важно с точки зрения энергетической безопасности наших государств, а также с точки зрения более дешевой закупки энергоносителей. Это интересный опыт и с точки зрения ситуации Украины в вопросах энергетической безопасности и транспортировки газа», - сказал Коморовский.