Депутаты от “Батькивщины” призывают жителей Врадиевки не расходиться
Народные депутаты от “Батькивщины” призывают жителей Врадиевки Николаевской области не расходиться, пока не будет официально подтвержденной информации о задержании капитана милиции Евгения Дрыжака, подозреваемого в жестоком изнасиловании 29-летней местной жительницы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Андрей Парубий, который находится во Врадиевке. По его словам, как только жители разойдутся, дело “будет закрыто”.
В свою очередь, народный депутат Роман Забзалюк предложил установить напротив здания районного отделения милиции несколько палаток.
Депутаты также призвали местных жителей разбиться на группы и дежурить у здания милиции до того момента, пока не будет официальной информации о задержании Дрыжака.
Сегодня ночью с жителями Врадиевки будет дежурить народный депутат Николай Катеринчук, который предложил всем, кому известны какие-либо подробности преступления, сообщить им ему.
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Как сообщал УНИАН, Врадиевский районный отдел милиции пикетируют более 150 человек.
Ранее в ночь на 2 июля около тысячи жителей Врадиевки начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что Дрыжак - участник изнасилования местной жительницы - находился на свободе.
Сегодня, 2 июля, прокуратура Николаевской области сообщила о задержании Дрыжака.