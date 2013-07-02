Депутаты от “Батькивщины” призывают жителей Врадиевки не расходиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Андрей Парубий, который находится во Врадиевке. По его словам, как только жители разойдутся, дело “будет закрыто”.

В свою очередь, народный депутат Роман Забзалюк предложил установить напротив здания районного отделения милиции несколько палаток.

Депутаты также призвали местных жителей разбиться на группы и дежурить у здания милиции до того момента, пока не будет официальной информации о задержании Дрыжака.

Сегодня ночью с жителями Врадиевки будет дежурить народный депутат Николай Катеринчук, который предложил всем, кому известны какие-либо подробности преступления, сообщить им ему.

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Как сообщал УНИАН, Врадиевский районный отдел милиции пикетируют более 150 человек.

Ранее в ночь на 2 июля около тысячи жителей Врадиевки начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что Дрыжак - участник изнасилования местной жительницы - находился на свободе.

Сегодня, 2 июля, прокуратура Николаевской области сообщила о задержании Дрыжака.