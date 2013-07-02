В прокуратуре заверяют, что не рассматривают силовой вариант во Врадиевке

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, отметив, что в настоящее время ситуация под контролем.

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Вместе с тем УНИАН не удалось получить комментарий от и.о. начальника Управления по связям с общественностью МВД Украины Сергея Бурлакова, который в отличие от пресс-секретаря Генеральной прократуры и главы прокуратуры Николаевской области не берет трубку мобильного телефона, отмечает корреспондент.