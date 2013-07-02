В прокуратуре заверяют, что не рассматривают силовой вариант во Врадиевке
01:00, 02 июля 2013Политика
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В прокуратуре Николаевской области уверяют, что милиция не подвозила дополнительных сил для защиты своих коллег, которых окружили в райотделе пгт Врадиевка жители, возмущенные действиями двух правоохранителей, которые изнасиловали местную жительницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, отметив, что в настоящее время ситуация под контролем.
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Вместе с тем УНИАН не удалось получить комментарий от и.о. начальника Управления по связям с общественностью МВД Украины Сергея Бурлакова, который в отличие от пресс-секретаря Генеральной прократуры и главы прокуратуры Николаевской области не берет трубку мобильного телефона, отмечает корреспондент.
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