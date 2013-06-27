Яценюк в США ни с кем не обсуждал запрет на въезд «свободовцам»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам по прибытии из Вашингтона в аэропорту «Борисполь».

«Было очень много встреч и на этих встречах мне задавали вопрос о том, какие идеологические позиции партий оппозиции. В том числе и партии «Свобода». Но ни на одной встрече этот вопрос не поднимался», - сказал Яценюк.

Как уже сообщап УНИАН, народный депутат Украины от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко готовит обращение в Министерство иностранных дел Украины по поводу информации в некоторых СМИ о якобы существовании решения Госдепартамента США о нежелательности въезда в эту страну его и лидера “Свободы” Олега Тягнибока.

Об этом Мирошниченко сообщил в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил: “Сейчас готовлю обращение в МИД Украины, чтобы они объяснили информацию”. При этом он подчеркнул: “Я в США никогда в жизни не был. И никогда не обращался за визой, потому что не было потребности”.

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Мирошниченко считает, что такая информация распространяется сознательно, чтобы дискредитировать “Свободу”.

По его мнению, «партию “Свобода» дискредитируют, в том числе и МИД Украины, и нынешняя власть». «Они делают это системно. Распространяется разная ложная информация о нас, распространяются разные заявления отдельных одиозных политиков Европы и преподносятся как мнение то ли Европарламента, то ли ПАСЕ, а в действительности разные заявления, которые дискредитируют “Свободу”, распространяют представители одиозных политических сил, которые являются союзниками Партии регионов в разных странах - в Польше, в Болгарии”, - добавил он.

Мирошниченко отметил, что у “Свободы” “абсолютно нормальные взгляды и убеждения, и мы никогда не произносили заявлений ксенофобских, антисемитских”.

“Мы всегда открыто говорили о своих убеждениях и взглядах. И среди этих взглядов и убеждений никоим образом нет тех, которые ограничивают права национальных меньшинств”, - сказал он.