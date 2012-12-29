Тягнибока с Мирошниченко внесли в пятерку самых ярых антисемитов в мире

Центр Симона Визенталя поместил "свободовцев" Олега Тягнибока и Игоря Мирошниченко на пятое место в топ-10 антисемитов и обидчиков евреев всего мира, сообщает ТСН.

Тягнибок попал в рейтинг за призывы "бороться с жидами", а Мирошниченко за то, что назвал голливудскую актрису украинского происхождения Милу Кунис "жидовкой".

Отдельно в документе уточняется, что эта партия набрала 12% голосов избирателей и получила 41 место в украинском парламенте.

Обогнали "свободовцев" в рейтинге такие известные юдофобы, как египетская исламская партия "Мусульманское братство", президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, вице-президент Ирана Мохамад Рахими и начальник генерального штаба иранской армии генерал-майор Хасан Фирозабада.

Напомним, лос-анджелесский центр Симона Визенталя, созданный для розыска нацистских преступников, 20 декабря, направил письмо украинскому премьер-министру Николаю Азарову, в котором раскритиковал партию "Свобода".

Возмущение Центра вызвал пост свободовца Игоря Мирошниченко на "Фейсбуке", который касался голливудской актрисы Милы Кунис.