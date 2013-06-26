Власенко: Состояние здоровья Тимошенко не улучшилось
Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко после резкого ухудшения за последние дни не улучшилось.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове после встречи с Тимошенко заявил ее защитник Сергей Власенко.
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«Ничего не изменилось. Нет оснований для того, чтобы оно менялось», - сказал Власенко. Он отметил, что рекомендации лечащих врачей Тимошенко берлинской клиники «Шарите» в данный момент еще не поступили. Вместе с тем защитник подчеркнул, что это стандартная ситуация и для формирования окончательных рекомендаций немецким врачам необходимо до 10 дней с момента последнего визита.
«Ситуация стандартная. Я начну нервничать, если пройдут 10 дней и рекомендаций не будет. Тогда мы попадаем в нестандартную ситуацию. Я не могу каждый день беспокоить немецких врачей», - сказал Власенко.
Как сообщал УНИАН, 17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не встает.