Власенко: Состояние здоровья Тимошенко не улучшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове после встречи с Тимошенко заявил ее защитник Сергей Власенко.

По теме: Власенко: Тимошенко не будет просить о помиловании

«Ничего не изменилось. Нет оснований для того, чтобы оно менялось», - сказал Власенко. Он отметил, что рекомендации лечащих врачей Тимошенко берлинской клиники «Шарите» в данный момент еще не поступили. Вместе с тем защитник подчеркнул, что это стандартная ситуация и для формирования окончательных рекомендаций немецким врачам необходимо до 10 дней с момента последнего визита.

«Ситуация стандартная. Я начну нервничать, если пройдут 10 дней и рекомендаций не будет. Тогда мы попадаем в нестандартную ситуацию. Я не могу каждый день беспокоить немецких врачей», - сказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не встает.