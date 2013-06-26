СМИ: Тягнибоку и Мирошниченко въезд в США заказан

Госдепартамент США принял решение о нежелательности въезда в Штаты нардепов от «Свободы» Олега Тягнибока и Игоря Мирошниченко. Об этом, со ссылкой на источник в дипкругах, сообщает газета «Сегодня».

По словам источника, решение принято в начале года. «Центр Визенталя (одна из ведущих еврейских организаций США) включил Тягнибока и Мирошниченко в список главных антисемитов мира, а после прихода Керри в Госдеп обратился туда с просьбой внести свободовцев в список лиц, чье нахождение в США нежелательно. Центру Визенталя сообщили, что вопрос решен положительно. Об этом сказали Кличко во время его поездки в Штаты в феврале, на днях должны были сказать и Арсению Яценюку», - отмечает источник.

Посольство США заявило: «Исходя из закона о защите частной информации, посольство подобные слухи не комментирует». Как и источник издания во фракции УДАР: «Эта тема разгоняется на международном уровне, но о санкциях от нашего лидера я не слышал».

Нардеп-свободовец Игорь Мирошниченко считает информацию о санкциях провокацией: «У нас такой информации нет. МИД сознательно дискредитирует «Свободу». «Свобода» не является антисемитской партией. Ни мои заявления, ни заявления Олега Тягнибока не были ксенофобскими, и потому запрет на наш въезд в США или любую другую страну является абсурдом».

В то же время, по словам источника в дипкругах, Госдеп не сообщает о подобных вердиктах тем, кого оно касается: «Это не открытое решение вроде списка Магнитского. Даже не обязательно оно формализовано в виде инструкции. Такие решения становятся известны, когда фигуранты обращаются за визами или пытаются въехать». По словам Игоря Мирошниченко, он в США ни разу не ездил, но Олег Тягнибок был там на протяжении последних месяцев. Когда именно, Мирошниченко не вспомнил, однако в прессе о поездке лидера «Свободы» в Штаты в последний раз писалось год назад, в июне 2012 года, - указывает газета.