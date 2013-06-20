К Тимошенко экстренно прибудут немецкие врачи - «какие-то новые»

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Вроде бы так. Вроде бы Айнхойпль. Я не могу сейчас здесь быть точным», - сказал Власенко.

По словам защитника, немецкие врачи будут находиться в Харькове один день.

«Потому что это экстренная вещь. Слава богу, что они нашли окно в своем очень плотном графике, и сделали это достаточно быстро», - отметил Власенко.

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На вопрос, будут ли врачи сегодня проводить инструментальное исследование Тимошенко, защитник сказал: «Я не знаю нюансов. Да, на уровне неофициальной информации я знаю, что они вроде бы собирались сегодня. Кто они, что они будут делать – я думаю, что они определятся после первичного разговора с Юлией Владимировной».

В то же время источник в ЦКБ «Укрзализныци» подтвердил корреспонденту УНИАН информацию о прибытии сегодня немецких врачей. Собеседник также отметил, что в больницу должны прибыть «какие-то новые врачи».

«Не Райсхауер, не Айнхойпль, не Хармс. Будут какие-то новые врачи, те, которые раньше не приезжали», - сказал собеседник.

По данным источника, немецкие специалисты прибудут в больницу сегодня до 12.00, покинут медучреждение около 15.00.

Как сообщал УНИАН, 17 июня дочь Тимошенко заявила, что состояние здоровья ее резко ухудшилось, она практически не встает.

По словам Евгении Тимошенко, резкое ухудшение состояния здоровья произошло в пятницу, 14 июня. “Она практически постоянно лежит. В пятницу во время занятий терапией ей стало хуже. Был очень сильный прострел. Все пошло в правую ногу, и сейчас почти любое движение вызывает очень острую боль, несмотря даже на сильное обезболивающее”, - сказала дочь экс-премьера.

Евгения Тимошенко также заметила, что ее мать может передвигаться только с помощью.