МИД советует не зацикливаться на критериях ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

“Мы хотели бы посоветовать отдельным экспертам, а также средствам массовой информации отойти от механической фиксации выполнения или невыполнения каких-то пунктов, якобы необходимых для подписания Соглашения об ассоциации”, - сказал Зварич.

Он отметил, что на сегодняшний день идет речь, прежде всего, о совместных действиях Украины и ЕС по внедрению программы реформ в ключевых для Украины сферах, в том числе и о выполнении договоренностей саммита Украина-ЕС, который состоялся в феврале.

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Зварич отметил, что содержание сотрудничества Украины с ЕС на сегодняшнем этапе заключается в том, чтобы достичь и поддерживать позитивную динамику в проведении системных реформ, которое Украина уже демонстрирует с тем, чтобы после подписания Соглашения об ассоциации страна смогла бы еще больше усилить эти процессы, используя для этого новые возможности и механизмы, которые предоставит Соглашение об ассоциации.

“Считаем, что не следует считать конкретные пункты, а мобилизовать усилия всех органов государственной власти, неправительственного сектора, экспертов, СМИ для того, чтобы все мы вместе достигли ощутимого прогресса в реформировании в ключевых сферах”, - добавил Зварич.