Пинзеник посчитал, что у Азарова занизили показатель дефицита в полтора раза

В Украине наметилась опасная тенденция роста дефицита бюджета, который по итогам 2012 года составил не менее 70 млрд грн, тогда как правительственная оценка дефицита - в полтора раза меньше и составляет 53,4 млрд грн, хотя первоначально заложенная в бюджет цифра была еще меньше - 25 млрд грн.

Об этом заявил народный депутат от фракции «УДАР» Виктор Пинзеник, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Прошлогодний бюджет возродил очень опасную тенденцию наращивания долга», - подчеркнул парламентарий. По его словам, первая версия закона о государственном бюджете предполагала дефицит в 25 млрд грн., но 38 «улучшений» подняли его до 38,8 млрд грн. «В поданном отчете (о выполнении бюджета-2012, подготовленном Министерством финансов и представленном на рассмотрение в парламент сегодня, 18 июня, - УНИАН) эта цифра вдвое превышает первоначальную – 53,4 млрд грн, или 3,8% ВВП. А по моим оценкам, реальный дефицит прошлого года составляет почти 70 млрд грн, или 5% (ВВП - УНИАН). Да и эта цифра не последняя ”, - отметил Пинзеник.

По теме: Верховная Рада не поддержала отчет правительства о выполнении бюджета-2012

При этом он обратил внимание и на диспропорции бюджета-2013. По словам политика, доходы бюджета текущего года должны вырасти на 9,2%, а по результату 5 месяцев прирост составляет только 2,4%. “Недобор средств составляет 20-25 млрд грн. Бюджетная дырка только по этой причине окажется в 1,5 раза больше, чем утвержденная», - спрогнозировал нардеп.

«В этой ситуации правительству пора прекратить сеять иллюзии относительно каких-то неизвестных источников, которые должны быть поделены при пересмотре бюджета. Честная политика требует другого – секвестра и закрытия разного рода лазеек при налогообложении», - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде утвердить отчет о выполнении государственного бюджета за 2012 год с дефицитом в 53,4 млрд грн, что составляет 3,8% ВВП. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отчете о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год". За принятие отчета за основу и в целом проголосовали 192 народных депутата при необходимых 226.