Всемирный банк знает, как спасти украинское село

Недавно Всемирный банк (ВБ) опубликовал отчет, посвященный оценке нынешнего состояния дел в сельском хозяйстве разных стран мира и перспектив его развития в ближайшем будущем. Также в документе представлены рекомендации правительствам государств, в том числе, Украины относительно надлежащих, по мнению ВБ, шагов в данном направлении.

Главный инструмент – государственное финансирование?

В частности, ВБ считает, что инвестиции в инфрастуктуру сельской местности в условиях Украины будут иметь намного больший эффект в борьбе с бедностью населения, чем такие же вложения в другие отрасли экономики. «Рост ВВП, обусловленный ростом сельского хозяйства, увеличивает доходы бедного населения в 2–4 раза больше, чем рост ВВП вследствие развития других секторов», – говорится в отчете.

ВБ рекомендует Украине увеличить объемы финансирования сельского хозяйства. В то же время, зарубежные эксперты советуют украинскому правительству инвестировать лишь в наиболее важные проекты в социальном плане. Размеры же государственного финансирования должны, по мнению ВБ, составлять порядка 10% госбюджета.

Следует отметить, что в выводе ВБ о необходимости для преодоления бедности в Украине обратить внимание именно на село – нет ничего удивительного. Дело в том, что доходы населения наиболее низки как раз в маленьких населенных пунктах – украинских селах, поселках городского типа и небольших городах, в которых нет крупных промышленных предприятий. Что объясняется двумя взаимосвязанными причинами.

Во-первых, чем меньше населенный пункт, тем выше в нем уровень безработицы. Во-вторых, зарплата в маленьких городах и селах намного ниже, чем в крупных городах, где у украинцев есть хотя бы минимальная возможность выбора места работы. Для сравнения: средняя зарплата украинцев (без учета работников малых предприятий) в сентябре 2007 года равнялась в Киеве – 2410 грн., в целом по стране – 1426 грн., а в Тернопольской области (региональный аутсайдер) – 988 грн.

Также наиболее низкие средние зарплаты в Украине как раз в отраслях экономики, связанных с сельской местностью. Так, средняя зарплата в сентябре по промышленности составляла 1606 грн., в финансовой деятельности и в сфере государственного управления – 2824 грн. и 1877 грн., соответственно. Ясно, что данные виды деятельности осуществляются, преимущественно в больших городах. А вот в отраслях, доминирующих на селе, средние зарплаты были гораздо ниже: в сельском хозяйстве, охоте и связанных с ними услугах – 802 грн., в рыболовстве и рыбоводстве – 766 грн. Поэтому-то повышение зарплат жителей сельской местности и должно привести к уменьшению числа бедняков в Украине.

Однако упор в рекомендациях ВБ на увеличение государственного финансирования в сельское хозяйство вызывает определенные сомнения. Думается, правительство имеет немало и других инструментов для повышения деловой активности (и заработков) украинцев, проживающих в непромышленных регионах.

Система налогообложения: ниже пала только Беларусь

Одним из таких инструментов, к примеру, может стать реформирование существующей системы налогообложения в Украине, что позволило бы оживить предпринимательство в селах и небольших городках.

О необходимости изменения украинского налогового законодательства говорилось и в обнародованном на днях докладе, подготовленном совместно опять таки Всемирным банком и аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers. Согласно данному документу система налогообложения в Украине является одной из самых обременительных в мире. В рейтинге налоговых систем наше государство занимает предпоследнее – 177-е – место в мире. Ниже Украины располагается только Беларусь.

В докладе отмечается, что предпринимателям в Украине приходится платить 99 налогов и тратить на это более 2 тысяч часов. Как считают аудиторы компании PriceWaterhouseCoopers, заниматься честным бизнесом в Украине крайне обременительно, требуется срочное упрощение процедур налогообложения.

Вряд ли нужно говорить, что если в крупных городах частный бизнес еще может найти квалифицированных экономистов, бухгалтеров и юристов, то на селе таких специалистов практически нет. К тому же не имеющие значительных прибылей сельские предприниматели не смогут оплачивать недешевые услуги этих специалистов.

О реформах же в налоговом законодательстве в Украине говорится давно, а делается в этом направлении крайне мало. Максимум, что предлагалось в последние годы, так это незначительное снижение ставок налога на прибыль предприятия и налога на добавленную стоимость. Давно обещанного многими правительствами объединения нескольких обязательных социальных платежей, начисляемых в процентах к зарплате, в единый «социальный налог» - так до сих пор и не произошло. Также не первый год ведутся споры о необходимости отмены злополучного НДС – крайне сложного и одновременно наиболее коррупционного украинского налога.

Нужно сказать, что Всемирный банк в последнее время посвящает довольно большое внимание проблемам украинской экономики. Два вышеприведенных отчета (по сельскому хозяйству и налогообложению) можно считать конкретизацией более обширного документа – проекта Стратегии партнерства ВБ с Украиной на 2008–2011 финансовые годы, предложенного к обсуждению украинской общественности в начале ноября. В данном документе довольно подробно изложены как причины успешного развития экономики Украины в недавние годы, так и не слишком оптимистичные перспективы на ближайшее будущее.

Либерализации экономики мешают олигархи

В указанном проекте ВБ отмечается, что с 2000 года в Украине наблюдается стремительный экономический рост. Способствовали подъему существенные избыточные мощности в промышленности, благоприятные внешние условия и слишком заниженный вначале курс национальной валюты. Стала быстро развиваться торговля, постепенно меняя географическую ориентацию на Европу и другие рынки вне СНГ.

Однако в отчете говорится также о целом ряде промахов украинских властей в экономической политике и весьма неблагоприятной перспективе на ближайшее будущее.

Структурная перестройка, указано в документе, хотя и началась, но остается незавершенной. Сфера обслуживания выросла, а вот удельный вес сельского хозяйства в ВВП и занятости уменьшился. Промышленный сектор остается большим, в нем преобладают такие капиталоемкие отрасли, как металлургическая и химическая промышленность. Доля государственного сектора в ВВП составляет более 40% и представляется слишком большой для страны с уровнем доходов ниже средних. Частые смены украинских правительств и отсутствие четкой внешней цели являются серьезными сдерживающими факторами.

Выделяют эксперты ВБ еще один существенный недостаток: «Среди всех стран с переходной экономикой Украина имеет наибольший неформальный сектор. По некоторым оценкам, теневая экономика Украины достигает приблизительно 50% официального ВВП». Также очень крупной проблемой, несущей угрозу экономике Украины, ВБ считает демографический кризис. Вследствие высокой смертности и низкой рождаемости, Украина к 2025 году, по прогнозам, потеряет 25% своего населения.

Поставил ударение ВБ еще на двух важных аспектах, оказывающих негативное воздействие на украинскую экономику. Во-первых, она весьма чувствительна к изменению условий внешней торговли – особенно, в металлургическом секторе. Во-вторых, связь политики и экономики может стать препятствием на пути дальнейшего углубления реформ, если доминирующие украинские финансово-промышленные группы будут использовать свое политическое влияние для блокирования либерализации и для защиты от конкуренции со стороны иностранных инвесторов, а также новых отечественных субъектов хозяйствования.

Всемирный банк предупреждает В записке будущему правительству ВБ советует: ввести в действие новые законы о госзакупках и об акционерных обществах; принять реалистический бюджет на 2008 год; уменьшить налоговый пресс; обновить проведение пенсионной реформы; провести реформу тарифов в энергетике и коммунальном секторе; провести реформирование сферы социальных услуг; активизировать приватизацию госпредприятий; создать прозрачный рынок земли; провести судебную и административную реформы.

Нужно сказать, что далеко не все рассуждения ВБ кажутся убедительными. Довольно внятный намек на необходимость ревальвации гривни – как антиинфляционной меры – не кажется до конца продуманным. Ведь укрепление гривни еще больше ухудшит жизнь украинских экспортеров, которых к тому же ожидает существенный рост цен на импортный газ в 2008 году. Также очевидно, что в условиях политической нестабильности украинским властям будет необычайно сложно выполнить рекомендации о необходимости торможения социальных расходов и увеличения возраста выхода на пенсию украинцев. Однако ВБ предупреждает, что если правительство не прислушается к советам его экспертов, то в Украине прекратится экономический рост, а инфляционные процессы приобретут угрожающие формы.

Нерадостен для Украины и прогноз ВБ на ближайшие годы: рост ВВП в 2008 году понизится до 5,5%, в 2009 – до 5,0%.

Вот такие грустные выводы делает Всемирный банк о перспективах украинской экономики. Может несколько утешить лишь тот факт, что не всегда предсказания зарубежных экспертов сбываются. Например, ни ВБ, ни МВФ не предполагали в конце 2005 года, что в 2006 году ВВП в Украине вырастет на 7,1% – их прогнозы были примерно в два раза скромнее (не угадали улучшения конъюнктуры на мировом рынке черных металлов). Впрочем, огорчает, что нынешние пессимистические ожидания зарубежных аналитиков совпадают с оценками и отечественных экспертов.

Юрий Глухов, для УНИАН