В Кабмине уверены, что рейдерство победить не сложно

Рейдерство тормозит развитие экономики и сдерживает приток инвестиций в Украину, но правительство ставит перед собой задачу ликвидировать это явление и вернуть захваченные рейдерами предприятия их законным владельцам. Об этом в колонке для газеты «Kyiv Post» написал первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.

«Рейдерство победить не сложно. Просто для этого нужна политическая воля - воля к защите национальных интересов страны, созданию имиджа Украины, как надежного экономического партнера. И такая воля у действующего правительства есть. Украина должна завоевать имидж инвестиционно-привлекательной страны, убедить собственных граждан в том, что вкладывать деньги в открытие бизнеса безопасно, а главное - перспективно. Убежден, что первые итоги государственной политики по противостоянию незаконному поглощению предприятий общество увидит в самое ближайшее время», - написал первый вице-премьер, который сейчас возглавляет Межведомственную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов, противодействию незаконному поглощению и захватов предприятий.

Арбузов отметил, что ранее работа данной комиссии была недостаточно эффективной, но теперь ситуация изменится. В первую очередь, благодаря повышению ее статуса. Теперь в комиссию вошли не заместители министров, а первые лица центральных органов исполнительной власти, что значительно ускорит разработку необходимых документов.

Кроме того, отметил Арбузов в своей колонке, Украина намерена перенять передовой опыт Европы в борьбе с рейдерством. «Положительная динамика в этом процессе очевидна. Как известно, Европейский банк реконструкции и развития активно консультирует украинское правительство в вопросах построения эффективной системы по борьбе с коррупцией. И это только начало пути», - написал первый вице-премьер.

К работе антирейдерской комиссии правительство намерено привлечь также общественные организации и представителей предпринимательских объединений.