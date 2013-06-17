«Батькивщина»: К Тимошенко не допускают ее дочь

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы «Батькивщины».

«Уже более часа к лидеру оппозиции Юлии Тимошенко не допускают ее дочь Евгению», - заявили в партии.

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В «Батькивщине» обеспокоены этим фактом и требуют допустить защитника к лидеру оппозиции.

«Нам известно, что состояние здоровья лидера оппозиции значительно ухудшилось. Защитники уже обратились к врачам клиники «Шарите», чтобы они безотлагательно приехали к Юлии Тимошенко для выяснения причин значительного ухудшения состояния здоровья», - говорится в заявлении.

«Тот факт, что уже четвертые сутки защитники Юлии Тимошенко не имеют возможности ее увидеть, вызывает большую обеспокоенность, потому что к таким действиям тюремщики прибегают тогда, когда над Юлией Тимошенко совершается насилие. В пятницу к ней не допустили защитника Николая Титаренко, сегодня - Евгению Тимошенко. Так же к лидеру оппозиции не допускали защитников в прошлом году, когда оказывалось насилие во время ее транспортировки из Качановской колонии в больницу «Укрзализныци»», - заявили в партии «Батькивщина».

Авторы заявления требуют от пенитенциарной службы безотлагательно допустить к Тимошенко защитников, чтобы они собственными глазами увидели, что происходит на девятом этаже больницы «Укрзализныци», где содержится экс-премьер.