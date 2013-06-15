Объединенная «Батькивщина» провозгласила манифест

В своем идеологическом манифесте партия «Батькивщина» подчеркивает, что Украина как неотъемлемая часть евроатлантической цивилизации должна стать в обозримой исторической перспективе полноправным членом Европейского Союза и внедрить стандарты ЕС в политической, экономической, социальной, культурно-гуманитарной сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, в оглашенном первым заместителем председателя политсовета партии «Батькивщина» Александром Турчиновым манифесте отмечается, что евроинтеграция является ключевым, стратегическим приоритетом внутренней и внешней политики Украины. Сотрудничество с другими интеграционными образованиями возможно лишь в той мере, в которой оно не противоречит европейскому выбору.

В принятом съездом партии манифесте, который определяется как идеологическая платформа «Батькивщины», говорится, что стратегическая цель партии – постоянное совершенствование справедливости во всех ее измерениях, достижение высокого уровня жизни людей, полноправное членство Украины в Евросоюзе, приведение всех сфер общественной жизни в соответствие с европейскими стандартами.

В манифесте также отмечается, что среди ценностей партии - верховенство права и демократия; права и свободы человека, создание равных возможностей для каждого гражданина с самого рождения и в каждый период его жизни; гуманистическая человеческая мораль, в частности соблюдение христианских заповедей; равенство всех граждан перед законом; развитое гражданское общество и политический плюрализм.

Кроме того, среди задекларированных ценностей - свобода слова и средств массовой информации; патриотизм; разделение и независимость ветвей власти; политическая и экономическая конкуренция; честные, прозрачные и демократические выборы; прозрачность органов власти; социальная рыночная экономика, которая сочетает экономическую эффективность, ускоренный рост и социальную справедливость; экономическая свобода, гарантии частной собственности, в том числе интеллектуальной, поддержка частной инициативы.

Также «Батькивщина» определила, что ее ценностями является социальный диалог, право каждого на справедливые условия труда, соцобеспечение, качественное образование и здравоохранение; социальная справедливость и равенство возможностей; обеспечение достойного уровня жизни каждого украинца; свобода вероисповедания; гарантия прав национальных меньшинств; толерантность к взглядам других.

Кроме того, «Батькивщина» в своем манифесте отмечает, что единственным государственным языком должен быть только украинский, а какое-либо регулирование употребления языков в частной жизни - неприемлемо. При этом обязательным является уважение к другим языкам и языковым сообществам.

«Мы разделяем резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ «Воссоединение разделенной Европы», в которой нацизм и сталинизм осуждаются как явления одного порядка, которые «несли с собой геноцид, нарушение прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества», - говорится в манифесте.

Также «Батькивщина» отмечает, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

«Мы обязываемся придерживаться провозглашенных принципов в своей публичной деятельности, и в оппозиции, и во власти, при выработке государственной политики, руководствоваться ими при разработке и принятии политических решений, законодательной и административной работе в органах власти в соответствии с предоставленными украинским народом полномочиями», - говорится в манифесте «Батькивщины».