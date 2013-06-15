Милиция: Съезд «Батькивщины» в Киеве прошел спокойно

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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"Массовые мероприятия уже закончились. Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в УСО.

В МВД также заметили, что общее количество участников мероприятия не превышало полторы тысячи человек, охрану общественного порядка обеспечивали 20 работников милиции.