Милиция: Съезд «Батькивщины» в Киеве прошел спокойно

15:42, 15 июня 2013
Политика
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Объединительный съезд "Батькивщины" прошел на Михайловской площади в Киеве без нарушений общественного порядка.

Милиция нарушений не зафиксировала

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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"Массовые мероприятия уже закончились. Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в УСО.

В МВД также заметили, что общее количество участников мероприятия не превышало полторы тысячи человек, охрану общественного порядка обеспечивали 20 работников милиции.

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