Милиция: Съезд «Батькивщины» в Киеве прошел спокойно
15:42, 15 июня 2013Политика
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Объединительный съезд "Батькивщины" прошел на Михайловской площади в Киеве без нарушений общественного порядка.
Милиция нарушений не зафиксировала
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
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"Массовые мероприятия уже закончились. Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в УСО.
В МВД также заметили, что общее количество участников мероприятия не превышало полторы тысячи человек, охрану общественного порядка обеспечивали 20 работников милиции.
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