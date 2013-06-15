Яценюк признает, что на пути объединения политических сил были ошибки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на торжественном объединительном съезде “Батькивщины”, который проходил в Киеве на Михайловской площади.

По теме: Яценюку, Соболеву, Тарасюку и Кужель выдали партбилеты «Батькивщины» (фото)

По словам Яценюка, на пути объединения были “победы, но и были поражения”. “На этом пути были ошибки, в том числе и мои лично ошибки, но сила тогда, когда ты находишь возможность, во-первых, их признать, а во-вторых, их не допускать”, - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что объединение оппозиционных сил в парламенте показало, что “даже в меньшинстве можно и нужно бороться за права украинцев, которые проголосовали за оппозицию”.

По его мнению, Президент Виктор Янукович “потерял контроль” над Верховной Радой. “Но в дальнейшем путь будет очень и очень сложным. Виктор Янукович проиграет президентские выборы, но он не уйдет из власти. И потому только в единстве с народом Украины нам нужно будет защищать выбор народа, а это - новый Президент Украины, а это новый украинский путь - путь Украины к Европе”, - отметил Яценюк.

По его убеждению, именно председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко одержит победу на президентских выборах.