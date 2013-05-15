Аваков стал заместителем Яценюка

Народного депутата Украины Арсена Авакова избрали заместителем руководителя парламентской фракции «Батькивщина».

Об этом сообщили в Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», руководителем которой также является Аваков.

По данным пресс-службы облорганизации партии, такое решение было принято сегодня на заседании фракции.