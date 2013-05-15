Аваков стал заместителем Яценюка
14:26, 15 мая 2013Политика
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Авакова избрали заместителем руководителя парламентской фракции «Батькивщина».
Арсен Аваков стал заместителем Яценюка
Народного депутата Украины Арсена Авакова избрали заместителем руководителя парламентской фракции «Батькивщина».
Об этом сообщили в Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», руководителем которой также является Аваков.
По данным пресс-службы облорганизации партии, такое решение было принято сегодня на заседании фракции.
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