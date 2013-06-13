Треть рабочего времени в мае нардепы потратили на назначение праздников

В мае Верховная Рада Украины приняла 88 законов и постановлений, при этом 32 из них касались назначения праздников, а 17 – освобождения и избрания судей.

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА, в целом в мае украинские парламентарии зарегистрировали 329 законопроектов и проектов постановлений, четверть из которых касалась сферы экономики, финансов и хозяйства.

В частности, Партия регионов зарегистрировала 92 законопроекта и проекта постановлений, ВО «Батькивщина» – 70, ВО «Свобода» – 24, внефракционные депутаты – 23 законопроекта, коммунисты – 18. Наименее активной в мае в законотворчестве была фракция «УДАР» – 14 инициатив.

88 межфракционных законопроектов и проектов постановлений было приобщено к общепарламентскому заделу.

При этом четверть всех инициатив касалась темы экономики, денег и хозяйства; 19% – политики и государственного управления; 18% – правоохранительной системы и правосудия. Меньше всего парламентариев интересовали вопросы внешней политики и обороны и безопасности, как и в предыдущие месяцы, отмечают в ОПОРЕ.

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Материальная сфера больше всего интересовала депутатов от ПР (41% законопроектов, которые они зарегистрировали, касались этих отраслей). Аналогичную тематическую активность проявляли члены фракций «УДАР» (43% законопроектов) и КПУ (33%). 22% проектов законов внефракционных депутатов также касались темы денег.

Среди приоритетов ВО «Батькивщина» – правоохранительная и судебная системы (33% законопроектов). ВО «Свобода» сосредоточилась на вопросах экологии и окружающей среды (29%). 40% законопроектов, написанных совместно представителями разных фракций, регулировали новые отношения в сферах политики и государственного управления.

Депутаты от «Батькивщины» в течение мая зарегистрировали самостоятельно 35 содержательных законодательных инициатив. Больше всего внимания парламентарии уделили теме реформирования и изменений в системе правоохранительных органов и судопроизводства (16), на втором месте объявление праздников и празднование памятных дат (8 инициатив), в равной мере экономика, деньги и ведение хозяйства и гуманитарная политика – по 7.

Меньше парламентарии работали с темами социальных стандартов и местного самоуправления – по 5 проектов. Только 2 инициативы зарегистрировано из области здравоохранения и 1 – из сферы внешней политики.

Среди законодательных инициатив Партии регионов – внесение изменений в кодексы (Налоговый, Земельный, Таможенный), проекты постановлений о принятии за основу, отклонение или отправка на доработку проектов законов, небольшая часть касалась объявления памятных дат. Всего к законодательной работе приобщилось 58 народных депутатов (28%).

Больше всего в этой фракции – по 6 законодательных инициатив – наработали Григорий Калетник и Владимир Макеенко.

Законопроекты «УДАРа» имели отношение к теме финансирования разработки градостроительной документации, порядка регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, налогообложения недвижимости. Ключевым в разрезе социальной политики стал законопроект, которым предлагается отменить отдельные нормы пенсионной реформы.

В мае коммунисты фактически не предложили ни одного полноценного проекта, в частности, с целью урегулирования существующих проблем в приоритетной для себя социально-экономической сфере, отмечает ОПОРА. Только 9 из 32 депутатов от КПУ принимали участие в подготовке законодательных инициатив, зарегистрированных в течение месяца.

Законопроекты КПУ, которые касаются финансово-экономических и хозяйственных вопросов, ОПОРА назвала «сугубо формальными» (о принятии за основу, отклонение или направление на доработку законопроектов). Они стали результатом деятельности председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Петра Цибенко и председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Спиридона Килинкарова.

«Сугубо формальным» назвали в ОПОРЕ и законопроекты «Свободы», которые касаются вопросов экологии и природопользования (об отклонении или доработке законопроектов). Они стали результатом совместной работы Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, который возглавляет Ирина Сех.

В сфере гуманитарной политики «свободовцы» зарегистрировали 4 законопроекта, преимущественно нацеленных на развитие украинского книгоиздательства. Столько же документов «свободовцев» касаются необходимости празднования на государственном уровне отдельных праздников и памятных дат.

Как отмечают в ОПОРЕ, в мае сохранялась практика совместного внесения резонансных законодательных инициатив представителями трех оппозиционных фракций («Батькивщина», «УДАР», «Свобода»). В то же время отраслевые и/или политически нейтральные законопроекты регистрируются с участием оппозиционных и провластных депутатов.