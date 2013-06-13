Рыбак объясняет, что местные выборы назначает ВР, а не Конституционный суд

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что полномочия назначать местные выборы принадлежат парламенту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, выступая перед участниками «Дня диалога представителей органов местного самоуправления и центральных органов исполнительной власти», который прошел в рамках заседания ІХ Украинского муниципального форума Ассоциации городов Украины в Ялте.

Председатель парламента напомнил, что Конституционный Суд Украины недавно принял решение о проведении очередных местных выборов, в соответствии с которым выборы депутатов Верховной Рады Крыма, сельских, поселковых, городских, районных, областных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на очередных или внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года. «Отмечу, что этим решением суд не назначил конкретные выборы, а разъяснил конституционную норму. Полномочия назначать местные выборы принадлежат парламенту», - сказал Рыбак.

По убеждению председателя ВР, избирательная система должна развиваться в направлении соблюдения демократических принципов реализации волеизъявления граждан, обеспечения эффективных механизмов избрания на должности сельских, поселковых, городских голов высококвалифицированных специалистов и формирования качественного депутатского корпуса для местных советов.

Пропорциональная система выборов в местные советы, сказал Рыбак, обезличила представительские органы местного самоуправления, отдалила граждан от управления местными делами и выработки политики местного развития, лишила избирателей действенных механизмов контроля за деятельностью депутатов. Механизм формирования представительских органов территориальных общин на основе закрытых партийных списков привел к их избыточной политизации, отметил он.

«Поэтому совершенствование избирательного законодательства в Украине должно быть направлено на полноценное обеспечение права каждого гражданина избирать и быть избранным. Члены общин должны получить действенные рычаги влияния на формирование депутатского корпуса местных советов, - подчеркнул председатель Верховной Рады. - Вместе с тем, должен быть законодательно нормирован механизм ответственности и подконтрольности избирателям депутатов местных советов, а каждой территориальной общине должно быть обеспечено адекватное представительство в советах высшего уровня».