Могилев напечатает 180 тысяч школьных дневников с инициативами Януковича

Все школьники Крыма с 1 по 11 классы получат в новом учебном году бесплатные дневники с информацией об исторических местах Крыма и результатах внедрения социальных инициатив президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр образования и науки, молодежи и спорта Крыма Наталья Гончарова на заседании правительства автономии во вторник в Симферополе.

Дневники крымского школьника подготовлены по инициативе премьер-министра республики Анатолия Могилева. В свет выйдут 180 тысяч экземпляров.

"Дневники будут нести информацию об исторических местах Крыма, об известных крымчанах, а также о положительных результатах внедрения социальных инициатив президента", - сказала Гончарова.