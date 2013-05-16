Могилев: Российские политики пытаются расшатать стабильность в Крыму

Об этом Могилев заявил в интервью УНИАН.

По его словам, «Крым — это часть Украины. И мы отнюдь себя от Украины не отделяем. Да, российские политики все время пытаются расшатать нашу стабильность. Но всякие сепаратистские веяния крымчане не поддерживают. И я не вижу никаких предпосылок отделения».

*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.