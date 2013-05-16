Могилев: Российские политики пытаются расшатать стабильность в Крыму
14:13, 16 мая 2013Политика
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Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев заявляет, что российские политики пытаются расшатать стабильность в Крыму, «но всякие сепаратистские веяния крымчане не поддерживают».
Могилев говорит, что сепаратизм не пройдет
Об этом Могилев заявил в интервью УНИАН.
По его словам, «Крым — это часть Украины. И мы отнюдь себя от Украины не отделяем. Да, российские политики все время пытаются расшатать нашу стабильность. Но всякие сепаратистские веяния крымчане не поддерживают. И я не вижу никаких предпосылок отделения».
*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.
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