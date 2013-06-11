Янукович назвал Азарову работу номер один

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

В частности, говоря о реализации программы экстренной помощи, Президент выразил мнение, что сегодня одним из препятствий для успешной реализации этой программы является качество дорог.

“Поэтому в этом году, следующем году, Николай Янович (премьер-министр Азаров - УНИАН), это работа номер один. Так как пострадали дороги в прошлом году, прошлой зимы, 12-13 лет такого не было зимой”, - сказал Янукович.

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Поэтому он считает, что этому вопросу нужно уделить больше внимания.

“И здесь не нужно никаких дискуссий”, - подчеркнул Янукович.