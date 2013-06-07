Луценко готов помириться с Генпрокуратурой - при одном условии

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко допускает примирение с Генеральной прокуратурой, если за его незаконный арест и осуждение понесет ответственность первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам по завершении судебного заседания в Киево-Святошинском районном суде Киевской области, который рассматривает жалобу экс-министра на отказ Генпрокуратуры открыть производство против должностных лиц, которые выносили решение о его задержании и аресте.

«Скажу откровенно, я не добиваюсь тюрьмы для тех должностных лиц, которые бросили меня в тюрьму незаконно. У меня нет совершенно желания заниматься местью - потому что никому не желаю сидеть в тюрьме, даже тем, кто выполнял незаконные указания нынешней власти. В новом УПК есть такая вещь, как примирение сторон. Я готов примириться с Генпрокуратурой ценой освобождения Кузьмина с его должности. Это избавит очень многих людей от страха перед этим именно надутым большим инквизитором, который решил, что он заменяет законы в Украине», - сказал Луценко.

«Если так власть поступит, я готов с ней, как сейчас можно сказать, сесть за круглый стол и подписать такую мировую”, - добавил экс-министр.

По его словам, должен быть наказан человек, который садит людей по политическим мотивам.

«Если этот человек не скажет, кто заказчик, так должен сесть он. До какого высокого уровня они (имеется в виду работники Генпрокуратуры — УНИАН) друг друга сдадут, это уже вопрос следователей», - отметил экс-министр.