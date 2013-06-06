Суд отклонил иск депутата УДАРа к Кабмину

Ризаненко требовал признать недействительным постановление правительства относительно участия народных депутатов в заседаниях Кабмина исключительно по предварительному согласованию с премьер-министром.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

«Сегодня мое требование признать недействительным постановление Кабмина от 11.03.2013 года №147 «О внесении изменений в регламент Кабмина» в части, касающейся допуска парламентариев на правительственные заседания, полностью отклонено», - сообщил депутат.

По словам Ризаненко, новая редакция регламента Кабмина предусматривает участие народных депутатов в заседаниях правительства исключительно по предварительному согласованию с премьер-министром и в количестве, не превышающем десяти народных депутатов.

Депутат обратил внимание суда на то, что новая редакция регламента КМУ противоречит закону «О статусе народного депутата Украины». В ч.3 ст.17 данного закона четко указано, что «народный депутат действующего созыва при предъявлении удостоверения народного депутата Украины пользуется правом беспрепятственно посещать органы государственной власти» (закон № 2790-XII). Следовательно, принимая изменения к регламенту, Кабмин поступил вопреки действующему законодательству.

«Сегодня право беспрепятственно посещать органы государственной власти уже не является безусловным, а зависит от воли премьер-министра Азарова, что, в свою очередь, приводит к ограничению полномочий народного депутата Украины», - отметил Ризаненко.