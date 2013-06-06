В сессионном зале парламента осталось около 70 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, присутствуют депутаты главным образом из оппозиционных фракций.

Возле трибуны и в президиуме ВР также находятся несколько народных депутатов от оппозиции.

На трибуне, на рабочих местах руководства ВР, на трибуне, за которой во время посещения парламента сидит Президент Украины, и в его кресле все еще лежат экземпляры ежегодного послания главы государства к Верховной Раде, которые сложили оппозиционные депутаты.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция сегодня целый день будет блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить принятия законопроектов, которое не улучшат жизни людей. Он отметил, что оппозиция требует денонсации соглашения между Кипром и СССР об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Соответствующие законопроекты оппозиции 5 июня Верховная Рада отказалась поддержать.