Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

Он отметил, что оппозиция требует денонсации Соглашения между Кипром и СССР, поскольку власть “не заинтересована, чтобы изменилась ситуация”.

“Представители оппозиции должны сделать все, чтобы не дать возможности провести те законы, которые не отвечают интересам Украины. Верховная Рада сегодня не должна работать, поскольку те законы, которые должны принять, не улучшат жизни людей”, - отметил Кличко.

“Поэтому четкая позиция - блокировать трибуну”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада отказалась поддержать законопроекты оппозиции от денонсации Соглашения между правительством СССР и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.