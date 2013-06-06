Янукович: Евроинтеграция является важнейшим приоритетом Украины

Об этом говорится в ежегодном послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Сегодня Украина, которая определилась со стратегическими ориентирами своего развития и конечной целью европейской интеграции, рассматривает участие в реализации Европейского проекта с его ориентированностью на безопасность и процветание всей Европы как важнейший внешнеполитический приоритет», - говорится в послании.

Президент подчеркивает, что Украина является важным участником этого процесса, и что участие Украины в таком масштабном проекте как Объединенная Европа является источником очевидных позитивов.

В то же время, отмечает глава государства, особое внимание здесь привлекают взаимовыгодные возможности, которые возникают в результате параллельного углубления связей Украины с мощными экономиками евразийского и азиатского пространства.

«Именно украинская площадка может стать дополнительной платформой для усиления партнерства между ЕС и азиатскими странами, которые динамично развиваются», - отмечает он.

Янукович подчеркнул, что в течение 2012 г. европейская интеграция оставалась ориентиром и системосоздающим фактором для реализации стратегических задач развития Украины и в настоящее время включает два взаимосвязанные измерения: заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое будет предусматривать создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и реализацию комплексной программы внутренних преобразований и модернизации во всех сферах политической, экономической и социальной жизни государства.

«Соглашение об ассоциации Украины с ЕС уже парафировано сторонами, и мы надеемся на его подписание во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в конце 2013 года», - отметил Президент.