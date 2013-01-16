Рыбак накинул председателям фракций ежемесячную премию к зарплате

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», 14 января вышло распоряжение председателя парламента № 302, которым А.Яценюку как председателю фракции устанавливалась ежемесячная премия в размере 88% с 12 декабря 2012 года.

А.Яценюк обратился к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с письмом, в котором требует в кратчайшие сроки признать утратившим силу это распоряжение и дать поручение соответствующему структурному подразделению аппарата парламента не начислять эту премию в связи с его отказом от нее.

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Оппозиция требует отмены льгот народным депутатам. Член фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Андрей Пышный вносит в парламент изменения к законам о статусе народного депутата Украины и о государственном бюджете на 2013 год. Он предлагает отменить, в частности, выплату народным депутатам материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты, обеспечение бесплатными путевками для оздоровления и санаторно-курортного лечения, а также единовременную денежную компенсацию расходов для создания надлежащих жилищных условий.