Из-за сообщений о провокациях в Василькове усилена охрана участков

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, комментируя заявление кандидата в мэры города Владимира Сабадаша о том, что якобы по имеющейся у него информации некоторые лица от определенных политических сил готовят провокации.

«Мы приняли к сведению заявление Сабадаша. Сейчас его проверяем и усиливаем охрану избирательных участков и мест, где будет проходить подсчет голосов», - отметили в областном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, кандидат на должность городского председателя Василькова от Партии регионов Владимир Сабадаш призвал стражей порядка и СМИ предупредить беспорядки, которые якобы могут состояться во время подсчета голосов.

Он сообщил, что «сегодня во время выборов и подсчета голосов некоторые политические силы готовят провокации с целью помешать установлению результата волеизъявления граждан».

В частности, по его словам, «к участкам подтягиваются группы лиц спортивного телосложения с целью запугивания членов избирательных комиссий».

При этом он не исключает, что как и раньше, с применением «избирательных технологий» может происходить выключение света, повреждения избирательных бюллетеней, и тому подобное.