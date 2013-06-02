В Василькове «гастролер» с проездным в паспорте пытался проголосовать

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

Как сообщает активист ОПОРЫ, член комиссии хотел выдать бюллетень мужчине, несмотря на то, что место его регистрации не давало право голосовать на внеочередных выборах городского головы Василькова. На место инцидента была вызвана милиция.

«По словам мужчины с проездным билетом в паспорте, ему позвонили по телефону из Киева и предложили за деньги проголосовать за одного из кандидатов. Для этого якобы ему нужно было подходить к двум крайним столам на участке», - сообщают в пресс-службе и подчеркивают, что наблюдателями ОПОРЫ уже была зафиксирована аналогичная ситуация на другом участке. Тогда неизвестные граждане также демонстрировали проездной билет.