Власти указывают на ошибку и советуют не прощать «Газпрому»

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления альянса «Новая энергия» Валерий Боровик.

«15 компаний пошли в суд и выиграли или на досудебном рассмотрении, или путем договоренностей выиграли все до единой, уменьшили объем закупок по фьючерсному контракту, увеличили объем закупок спотового газа и уменьшили цену.

Мало того, премьер Польши заявил после того, как уменьшили цену, что если цена на газ для соседней страны окажется меньшей, то они снова обратятся в Стокгольмский арбитраж. То есть, нужно отделить одно от другого, не показывать чисто политические аспекты и экономические аспекты: никто не сдает никакие Черноморские флоты, или что-то другое, не вступает в Таможенный союз ... То есть, нужно было идти по этой процедуре, не нужно было отзывать компанию, которая занималась этим. Ведь были подготовлены системные решения, и уже сейчас, когда мы видим, что два года прошло, четко видно, что это ошибка власти была », - заявил Боровик. «Хоть сегодня, хоть завтра нужно в суд идти», - уверен эксперт.