В Раде предлагают сделать открытие печатного СМИ делом 15 дней

Об этом УНИАН сообщили в Государственной регистрационной службе Украины.

С 30 до 15 рабочих дней предлагается сократить срок государственной регистрации печатных средств массовой информации. Такая норма предусмотрена в проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О печатных СМИ (прессе) в Украине», разработанном Государственной регистрационной службой Украины.

Кроме того, проектом предлагается возможность представления заявления о государственной регистрации (перерегистрации) в электронном виде, уменьшение количества документов для госрегистрации и отказ от нотариального заверения некоторых из них.

«Во время подготовки законопроекта мы пытались осовременить все процедуры, необходимые для регистрации. Для этого мы учли опыт регистрации, который был в Минюсте и наш собственный, а теперь пытаемся сократить процедуру регистрации и дать возможность заявителю более гибко подходить к процедуре регистрации», - отметила начальник Управления регистрации общественных формирований, государственной регистрации печатных СМИ и информационных агентств Государственной регистрационной службы Украины Елена Семеркина.