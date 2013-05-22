Милиция просит СМИ предоставить видеозаписи избиения журналистов 18 мая

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

”Милиция обращается к представителям СМИ с просьбой предоставить видеоматериалы, которые могут касаться уголовных производств по фактам препятствования законной профессиональной деятельности журналиста и хулиганства. 18 мая 2013 года следственным отделом Шевченковского райуправления столичной милиции было начато 2 уголовных производства по статьям 171 и 296 Уголовного кодекса”, - отмечается в сообщении.

Также в ОСО напомнили, что в рамках расследования этих уголовных производств был задержан житель Киевской области 1993 года рождения. Следственным отделом Шевченковского райуправления столичной милиции он был уведомлен о подозрении. В отношении подозреваемого Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде денежного залога.

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”Обращаемся к представителям средств массовой информации с просьбой предоставить все видеоматериалы, которые могут касаться вышеупомянутых уголовных производств: как уже обнародованные, так и рабочее видео, которое было снято операторами во время событий 18 мая, в полном объеме”, - подчеркнули в милицейском главке.