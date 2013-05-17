Главы МИД Украины и Молдовы обсудили переговоры по Приднестровью

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча Кожары и Лянке состоялась сегодня в Кракове.

Также стороны обсудили первоочередные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили взаимную готовность к решению в течение текущего года пакета актуальных вопросов, которые находятся в повестке дня украинско-молдавских отношений.

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Отдельное внимание было уделено взаимодействию двух стран в евроинтеграционной сфере, а также в международных организациях, в частности в рамках председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Кожара находится в Кракове с рабочим визитом для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств Вышеградской группы и «Восточного партнерства».