Главы МИД Украины и Молдовы обсудили переговоры по Приднестровью
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и исполняющий обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юрий Лянке обсудили подготовку к очередному раунду переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», которые состоятся 23-24 мая в Одессе.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча Кожары и Лянке состоялась сегодня в Кракове.
Также стороны обсудили первоочередные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили взаимную готовность к решению в течение текущего года пакета актуальных вопросов, которые находятся в повестке дня украинско-молдавских отношений.
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Отдельное внимание было уделено взаимодействию двух стран в евроинтеграционной сфере, а также в международных организациях, в частности в рамках председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году.
Как сообщал УНИАН, Кожара находится в Кракове с рабочим визитом для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств Вышеградской группы и «Восточного партнерства».