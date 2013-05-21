Посол США напоминает, что его не пускают к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации нового лабораторного учебного центра, созданного при содействии правительства США.

«У нас нет окончательного разрешения, но надеюсь вскоре его получить», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля стало известно, что председатель Представительства ЕС в Украине Томбинский и посол США в Украине Теффт не смогут посетить Тимошенко 29 апреля, поскольку их визит на более поздний срок перенесла Государственная пенитенциарная служба.

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14 мая Томбинский заявил, что ожидает официального сообщения от ГПтС Украины о дате посещения Тимошенко.

“Мы ожидаем официального сообщения пенитенциарной службы. Пока нам в пенитенциарной службе сообщили, что такой визит возможен после выходных. Сейчас, по моему мнению, выходные уже закончились, но я надеюсь, что в этом случае они не имели в виду летние отпуска”, - сказал Томбинский.