Янукович призвал помолиться за вечный покой невинно замученных

Украина сочувствует всем народам, которые пострадали от тоталитаризма, говорится в обращении Президента Виктора Януковича к украинскому народу в день памяти жертв политических репрессий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в обращении отмечается: «Сегодня Украина чтит память о своих сыновьях и дочерях, которые погибли от злодеяний тоталитарного режима. Миллионы людей решениями сталинской власти были безосновательно объявлены «врагами народа», казнены фактически без суда и следствия, обречены на муки и голодную смерть в лагерях или в ссылке. Репрессиям были подвергнуты, как правило, самые одарённые, работящие и социально активные граждане. Мы сочувствуем всем народам, которые пострадали от тоталитаризма. Наше общее осознание масштабов трагедии должно стать залогом торжества политики гуманизма, взаимопонимания и мира».

«С каждым годом остается все меньше живых свидетелей того лихолетья. Наш долг - беречь их воспоминания, передавать потомкам правду о прошлом, достойно чтить погибших соотечественников. Давайте помолимся за вечный покой невинно замученных», - призвал Янукович.