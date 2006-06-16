Председателя СБУ Дрижчаного во время выборов использовали для борьбы с БЮТ?

Бывший руководитель Службы безопасности Украины, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ утверждает, что нынешнего председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО использовали во время избирательной кампании как инструмент для борьбы с Блоком Юлии Тимошенко. Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью газете «Україна молода», опубликованном сегодня.

«Я удивлен фабрикацией дела о прослушивании (А.ТУРЧИНОВА обвинили в организации прослушивания, когда он возглавлял СБУ - УНИАН), хотя именно я боролся с этим явлением. И именно я ставил ДРИЖЧАНОМУ задачу покончить с незаконными прослушиваниями. Выходит, тогда он меня дезинформировал, когда говорил, что мы должным образом сработали по этому вопросу. А во время избирательной кампании дезинформировал уже все общество, когда ДРИЖЧАНОГО использовали как инструмент борьбы с нашим блоком», заявил А.ТУРЧИНОВ. (Как известно, И.ДРИЖАНЫЙ был заместителем председателя СБУ в период руководства этим ведомством А.ТУРЧИНОВЫМ – УНИАН).

Комментируя критические факты, приведенные в резонансной публикации газеты относительно деятельности нынешнего руководителя СБУ И.ДРИЖЧАНОГО, бывший руководитель Службы А.ТУРЧИНОВ заявил: «Мне некорректно выступать с обвинениями в адрес действующего руководства СБУ, потому что есть какая-то этика отношений... С другой стороны, я хочу сказать, что в целом кризис сегодня наблюдается не только в обществе, но и, в первую очередь, в силовых структурах». В подтверждение своих слов относительно наличия кризиса, А.ТУРЧИНОВ назвал то, что «не расследуются политические убийства двух наших депутатов из Запорожья и Нежина, которых убили на протяжении последней недели. Это и есть показатель, потому что бьют депутатов местных советов, которые отказываются голосовать по требованию мафии. Следовательно, можно констатировать, что идет деморализация силовых структур. Потому что в стране отсутствует власть, как законодательная, так и исполнительная».

Также А.ТУРЧИНОВ коснулся вопроса внутренних расследований в СБУ во времена его руководства ведомством: «Действительно, тогда мы проводили внутренние расследования в СБУ касательно... (задумывается) многих персон Службы. Все эти внутренние расследования были запротоколированы, материалы есть, но я не имею ни морального, ни юридического права разглашать, как и что там было». (Вопрос журналиста звучал следующим образом: «Во время работы в должности председателя СБУ вы проводили два расследования относительно деятельности вашего заместителя господина ДРИЖЧАНОГО, который вам достался, если можно так сказать, «в наследство» от господина СМЕШКО. Тогда он сразу оказался на больничном, потому что якобы меньшее, что ему угрожало, - это увольнение...»).

А.ТУРЧИНОВ также добавил относительно внутренних расследований в СБУ: «У нас тогда много было вопросов, были и обращения, связанные, ну, скажем так... (пауза) с некоторыми... проблемами в отношениях между работниками следственного управления. И именно это направление вел тогда господин ДРИЖЧАНЫЙ. Да, внутреннее расследование на этот счет было. Единственное, в чем я не хотел бы принимать участия, - это переводить проблему в какую-то политическую плоскость. В виде мести или еще зачем-то. Хотя я знаю, что были попытки деятелей из нового руководства СБУ сфабриковать материалы относительно моей деятельности на этом посту».

По словам А.ТУРЧИНОВА, его удивляют и беспокоят «попытки компрометации честных и порядочных офицеров Службы безопасности, в том числе и тех, которые сейчас состоят во фракции БЮТ».

Также А.ТУРЧИНОВ коснулся возбужденного прокуратурой дела, по которому свидетелями проходят бывший заместитель председателя СБУ КОЖЕМЯКИН и сам А.ТУРЧИНОВ, по фактам незаконного прослушивания должностных лиц, в том числе тогдашнего секретаря СНБО Петра ПОРОШЕНКО и тогдашнего министра юстиции Романа ЗВАРИЧА. «Да, действительно, мы обратились в суд в связи с этими клеветническими и сфабрикованными обвинениями, которые раздавались во время избирательной кампании. Но уже второй месяц прокуратура не в состоянии предоставить суду ни одного материала, который хоть как-то объяснял бы их обвинения, их клевету. Не пришли представители Генпрокуратуры в суд и в последний раз. Кстати, кое-кто из новых руководителей обменял эту клевету на свое недавнее назначение», - отметил А.ТУРЧИНОВ.