В Чернигове перевозчики максимально сократили количество автобусов в направлении Киева

Как передает корреспондент УНИАН, люди говорят, что с 9 часов утра ни одной маршрутки на Киев не было. Водители такси предлагают ехать в Киев за 100-150 грн, при условии, что возьмут несколько пассажиров (стоимость билета на маршрутку 50 грн).

С другой остановки – от гостиницы ”Украина” до 9 часов утра отправились только два автобуса. Причин такой ситуации никто не объясняет.

Накануне активисты Черниговской областной ячейки организации ”Наступ” сообщили, что в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях в субботу до 15:00 не будут ходить пригородные автобусы в столицу. По их информации, компаниям угрожают лишением лицензий на перевозку в случае выхода на маршрут в субботу.

Вместе с тем, в секторе общественных связей УМВД в области сообщили, что сегодня в Черниговской области ГАИ работает в усиленном режиме несения службы, осуществляется проверка технического состояния автобусов и самочувствия водителей, поскольку в Киеве проводится День Европы и есть большое количество заявок на выезд граждан для участия в мероприятиях.

В секторе отметили, что в Черниговской области проводятся профилактические мероприятия на пассажирском автотранспорте. Их цель – повышение уровня безопасности дорожного движения на пассажирском автомобильном транспорте, недопущение дорожно-транспортных происшествий и укрепление транспортной дисциплины среди водителей автобусов. Работники ГАИ, в частности, проверяют соблюдение водителями скоростного режима и режима их труда и отдыха.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходят массовые мероприятия в рамках всеукраинской акции ”Вставай, Украина!”. Также под эгидой Партии регионов проходит акция ”Всеукраинский антифашистский марш ”В Европу - без фашистов!”.