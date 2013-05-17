Главное за день: обзор топ-новостей

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Минздрав: Показатели смертности в Украине - на сверхвысоком уровне

За последние пять лет - с 2008 по 2012 годы - общий показатель смертности в Украине удерживается на слишком высоком, как для европейской страны, уровне - 16,3 -14,5%.

Промпроизводство в Украине продолжает падать

В Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года по март 2013 составил 1,5%, по итогам января-апреля 2013 (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%, до апреля 2012 года спад составил 2,2%.

В ВР министрам в спину кричали «Банда»

Члены Кабинета министров провели сегодня Час вопросов к правительству под куполом Верховной Рады. После окончания представители большинства аплодисментами провели правительство, а некоторые представители оппозиции, в частности из фракции «Свобода», свистели и некоторые кричали "Банда".

НБУ обязал продавать половину валютной выручки еще полгода

Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки.

Украинский гроссмейстер стал чемпионом Европы

После 11-го заключительного тура десять участников набрали по 8 очков и места распределялись по дополнительным показателям - победителем стал харьковчанин, воспитанник шахматного клуба «Юридическая академия» Александр Моисеенко.

Романюк возглавил Верховный Суд

Исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Украины, первый заместитель председателя ВСУ Ярослав Романюк стал председателем суда. На Пленуме ВСУ за него проголосовали 28 судей, 17 высказались против, 1 бюллетень был признан недействительным. Всего в Пленуме ВСУ принимали участие 46 судей. За другого кандидата на должность председателя Верховного Суда - Виктора Кривенко - проголосовали 17 судей.

Рыбак: ВР примет закон о перевыборах в проблемных округах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверен, что парламент примет закон о перевыборах в проблемных округах. Рыбак верит, что рабочая группа, куда вошли представители всех фракций парламента, подготовит законопроект, который поддержат и оппозиционные, и провластные фракции. Он напомнил, что на сегодня есть несколько проектов закона о проведении перевыборов в проблемных округах.

Кожара в Кракове встретился с Эштон и Фюле

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между Украиной и ЕС.