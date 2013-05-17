Партия регионов может выдвинуть новых людей на перевыборы в проблемных округах

Оппоненты оппозиционеров на перевыборах в проблемных округах решили сменить тактику. Как сообщает издание «Коммерсант в Украине», в Партии регионов заявили, что "выдвинут новые лица" в отличие от представителей партий "Батькивщина", "Свобода" и УДАР, которые пошлют на довыборы кандидатов, которые в 2012 году баллотировались в этих округах и, по данным оппозиции, одержали победу.

В Партии регионов пока не называют фамилии своих кандидатов на повторных выборах. Самый высокий результат в пяти округах, где не были установлены результаты выборов, получили два представителя ПР — Татьяна Засуха (округ N94) и Виталий Травянко (округ N132). "Будет день — будет пища. Выборы состоялись, я на них выиграла, но я — человек командный, и не мне принимать решение о выдвижении — это должна решить партия",— заявила Засуха. Впрочем, изданию стало известно, что в ПР рассматривают возможность замены своих кандидатов во всех пяти округах. "Есть информация о том, что участвовать в повторных выборах будут новые лица",— заявила народный депутат Инна Богословская (ПР), не став вдаваться в подробности. "Решать будет съезд — это же не только решение партийного руководства, с кандидатами должны определиться областные конференции, думаю, что ситуация на местах будет тщательно проанализирована, и там, где это необходимо, на выборы пойдут новые люди",— добавил народный депутат Владимир Олийнык (ПР).

Представители Компартии, которые на парламентских выборах 2012 года не победили ни в одном из 225 мажоритарных округов, также намерены участвовать в выборах.