В ВР министрам в спину кричали «Банда»

Как передает корреспондент УНИАН, представители большинства аплодисментами провели правительство, а некоторые представители оппозиции, в частности из фракции «Свобода», свистали и некоторые кричали “Банда”.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак также покинул президиум парламента, чтобы провести членов правительства. В настоящее время заседание парламента продолжает вести первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник.