В ВР министрам в спину кричали «Банда»

11:32, 17 мая 2013
Политика
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Члены Кабинета министров покинули заседание Верховной Рады по окончании Часа вопросов к правительству.

Оппозиция

Как передает корреспондент УНИАН, представители большинства аплодисментами провели правительство, а некоторые представители оппозиции, в частности из фракции «Свобода», свистали и некоторые кричали “Банда”.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак также покинул президиум парламента, чтобы провести членов правительства. В настоящее время заседание парламента продолжает вести первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник.

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