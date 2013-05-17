В ВР министрам в спину кричали «Банда»
11:32, 17 мая 2013Политика
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Члены Кабинета министров покинули заседание Верховной Рады по окончании Часа вопросов к правительству.
Оппозиция свистела в спину министрам
Как передает корреспондент УНИАН, представители большинства аплодисментами провели правительство, а некоторые представители оппозиции, в частности из фракции «Свобода», свистали и некоторые кричали “Банда”.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак также покинул президиум парламента, чтобы провести членов правительства. В настоящее время заседание парламента продолжает вести первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник.
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