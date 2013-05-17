Романюк возглавил Верховный Суд

Исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Украины, первый заместитель председателя ВСУ Ярослав Романюк избран председателем суда.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Пленуме ВСУ за него проголосовали 28 судей, 17 высказались против, 1 бюллетень был признан недействительным.

Всего в Пленуме ВСУ принимали участие 46 судей.

За другого кандидата на должность председателя Верховного Суда - Виктора Кривенко - проголосовали 17 судей.

Таким образом, Пленум постановил избрать Романюка председателем ВСУ сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. Романюк родился 26 января 1961 г. в Львовской области. Трудовую деятельность начал в 1980 г. По окончании в 1988 г. юридического факультета Львовского государственного университета им. Франко по специальности «Правоведение» занимал должности помощника прокурора, следователя прокуратуры, старшего помощника прокурора Бускского района Львовской области.

Судьей Бродовского районного суда Львовской области был избран в 1995 г., а в 2003 г. - судьей апелляционного суда Львовской области.

В июле 2005 г. Избран судьей Верховного Суда Украины.

Судья высшего квалификационного класса. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук.

В декабре 2011 года избран первым заместителем председателя Верховного Суда Украины.