Кивалов: Нацсовет по телерадиовещанию не может отвечать за ошибки Рады

Об этом говорится в комментарии Кивалова, переданном агентству УНИАН его пресс-службой, относительно того, что сегодня парламент заслушал отчет Нацсовета и не утвердил его.



«Давайте не забывать, что этот орган функционирует в рамках законодательства, которое для него установили именно в этих стенах, в Верховной Раде», - заявил Кивалов, добавив, что считает «верхом цинизма» обвинять Нацсовет, например, в том, что на телеэкранах днем идет завуалированная реклама спиртных напитков.

«Это именно депутаты, а не члены Нацсовета, запретили рекламу спиртных напитков, но, в то же время, разрешили рекламу торговых марок. Юридически тут все безукоризненно… Лукавство в том, что оппозиционные депутаты, упрекающие председателя Нацсовета Владимира Манжосова в трансляции упомянутой рекламы, прекрасно знают, что Нацсовет в данной ситуации не имеет ни полномочий, ни механизмов для того, чтобы убрать такую рекламу с экранов», - заявил Кивалов.

По его мнению, «ситуация для оппозиции типичная: все свести к политически мотивированному решению», и что если бы были Нацсовете представители оппозиции, то этот же отчет был бы поддержан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, парламент не смог принять ни одного решения по результатам заслушивания отчета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за 2012 год, с которым выступил председатель Нацсовета Владимир Манжосов.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации предлагал парламенту не одобрять отчет.

Председатель комитета Николай Томенко отметил, что депутаты должны “таким способом требовать от Президента, правительства и Верховной Рады повлиять на ситуацию и остановить деукраинизацию информационного пространства”.

Данное решение комитета парламент не поддержал. «За» проголосовали лишь 148 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также ВР не поддержала решение принять к сведению отчет Нацсовета. За данное предложение проголосовали лишь 180 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Народные депутаты не исключили, что парламент может в ближайшее время еще раз заслушать отчет Нацсовета, но ни одно решение о повторном заслушивании отчета сегодня не было принято.