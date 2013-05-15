Под выкрики «Юле - волю» новые судьи КС Тупицкий и Литвинов приняли присягу (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, во время принесения судьями присяги народные депутаты из фракции “Батькивщина” не прекращали скандировать “Юле - волю”.

После церемонии принесения судьями присяги председатель ВР Владимир Рыбак попросил депутатов поздравить судей со вступлением в должность и поблагодарил за присутствие Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, а также представителей КС и Верховного Суда.

После этого оппозиция начала скандировать: “Банду долой”.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Президент назначил Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Литвинова судьей КС назначил Съезд судей Украины.