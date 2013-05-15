Под выкрики «Юле - волю» новые судьи КС Тупицкий и Литвинов приняли присягу (фото)
10:50, 15 мая 2013Политика
2613
Новоназначенные судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Литвинов приняли присягу в Верховной Раде.
Батькивщина напомнила о Тимошенко / Фото с Facebook Виктора Чумака
Как передает корреспондент УНИАН, во время принесения судьями присяги народные депутаты из фракции “Батькивщина” не прекращали скандировать “Юле - волю”.
После церемонии принесения судьями присяги председатель ВР Владимир Рыбак попросил депутатов поздравить судей со вступлением в должность и поблагодарил за присутствие Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, а также представителей КС и Верховного Суда.
После этого оппозиция начала скандировать: “Банду долой”.
Как сообщал УНИАН, 14 мая Президент назначил Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
Литвинова судьей КС назначил Съезд судей Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter