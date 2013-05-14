Ефремов говорит, что в запасе у ПР есть еще один закон об отмене неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга.

“Что касается законопроекта по депутатской неприкосновенности, вы помните: я несколько недель назад говорил о том, что нас пытаются обмануть и запустили по второму кругу законопроект, который уже фактически прошел этот круг”, - сказал он

Ефремов напомнил, что в свое время, будучи народными депутатами, Виктор Янукович и Александр Лавринович зарегистрировали законопроект, который ликвидирует депутатскую неприкосновенность.

“Он прошел все те этапы, которые сегодня пытается пройти законопроект, зарегистрированный от оппозиционных депутатов. Но, что самое удивительное, хотя возможно это является в какой-то степени закономерным для этих людей, они говорят одно, а делают другое”, - сказал лидер фракции ПР.

Он также добавил, что несколько лет назад наиболее активно за отмену депутатской неприкосновенности выступали те, “кто сегодня вплетает в эту систему и судей, и Президента, и всех других”.

“Но, тем не менее, выходит таким образом, что сами, написав тот законопроект, они за него же не проголосовали в зале”, - сказал Ефремов.

“Ничего страшного, я считаю, не произошло. У нас есть законопроект о ликвидации депутатской неприкосновенности, о котором я уже сказал - Януковича и Лавриновича. И если действительно у депутатов есть желание ликвидировать депутатскую неприкосновенность, то мы можем поставить на голосование данный законопроект и проголосовать за этот законопроект 226 голосами на этой сессии и 300 голосами на следующей сессии, и можем эту депутатскую неприкосновенность ликвидировать”, - сказал Ефремов.

Кроме того, он добавил, что Партия регионов голосовала за это решение и последовательно придерживается точки зрения о ликвидации депутатской неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности». Данным проектом постановления предусматривалось рассмотреть законопроект 20 июня 2013 года в сессионном зале. Этим законопроектом предусматривалось лишение неприкосновенности только народных депутатов и не лишались неприкосновенности Президент Украины и судьи.

Оппозиция выступала против такого решения.