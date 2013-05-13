У Януковича закупили орденов на 6 миллионов гривен

Государственное управление делами 24 апреля заключило соглашение с банкното-монетным двором Национального банка Украины на изготовление государственных наград и бланков наградных документов на 5,91 млн. грн.

Об этом сообщает интернет-ресурс «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Издание информирует, что самыми дорогими оказались ордена «За заслуги» I степени – 4 579 грн/шт.

Орден «За заслуги» ІІ степени стоит вдвое дешевле, а ІІІ степени – в шесть раз дешевле.

Дешевле всего стоит «Мать-героиня» – 157 грн/шт. При этом этих значков заказано наибольшее количество – почти 18 тысяч.

Стоимость орденов и знаков увеличилась по сравнению с прошлым годом, когда ГУС заказывало эти же награды. Ордена «За заслуги» подорожали на 16%, нагрудные знаки к почетным званиям – на 12%.