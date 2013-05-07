Вместе со "Свободой" на выборы сегодня не попали все партии

Отказано кандидатам в одномандатных округах № 16, 48 и 66 по промежуточным выборам в Киевский областной совет облорганизациям Партии регионов, «Батькивщины», ВО «Свобода», партии «Зеленые», КПУ и «УДАР» из-за несоответствия оформления документов требованиям закона.

Об этом УНИАН сообщил секретарь облизбиркома Ярослав Левцун.

«По результатам рассмотрения на сегодняшнем заседании отказано в регистрации кандидатов в депутаты всем без исключения названным субъектам представления в связи с несоответствием оформления поданных документов требованиям закона», - сказал он.

По словам Левцуна, соответствующие постановления комиссии по этому поводу будут выданы субъектам избирательного процесса в сроки, установленные законом.

Кроме того, отметил Левцун, отдельный вопрос возник по документам от областной организации ВО «Свобода», подписанных лицом, которое не значится руководителем областной организации согласно сведениям областного управления юстиции.

«В этом отношении наша комиссия занимает абсолютно четкую и последовательную позицию еще с выборов 2010 года. У нас были такие случаи, наиболее резонансный – когда в области были две «Батькивщины». Областная избирательная комиссия не намерена разбираться в нюансах внутрипартийных взаимоотношений тех или иных политических сил – для нас легитимным руководителем областной организации какой-либо партии является тот руководитель, чья фамилия значится в сведениях областного управления юстиции. Точка. Эта позиция комиссии всем хорошо известна, поэтому лично мне не совсем понятно, чем руководствовалась областная организация ВО «Свобода», подавая документы, подписанные руководителем, который не значится в сведениях управления юстиции в качестве председателя областной организации данной политической силы. Надеюсь, что это неосведомленность, а не сознательный расчет на политический пиар по стандартному сценарию: «Свобода» подает документы, комиссия отказывает, вот и есть информационный повод для начала избирательной кампании, можно рассказывать в средствах массовой информации страшные истории о предвзятой комиссии, которая якобы не хочет допустить к выборам оппозицию», - отметил секретарь комиссии.

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«Я очень надеюсь, - добавил Левцун, - хоть и имею на это мало надежды, что в средствах массовой информации определенными политическими силами не будет разворачиваться грязная информационная кампания, как это было в 2010 году, когда комиссию обвиняли во всех смертных грехах, переводя на наши плечи свои внутрипартийные проблемы».

Поэтому он заявил, что «хочу заранее опровергнуть любые инсинуации по поводу сегодняшних решений – отказано не только «Свободе», и не только партиям, которые позиционируют себя как оппозиция, а всем субъектам, документы которых рассматривались на заседании, и в том числе областной организации Партии регионов».

«Областная избирательная комиссия внимательно и принципиально относится к вопросу контроля соблюдения требований закона субъектами избирательного процесса, как это, кстати, предусмотрено частью второй статьи 25 закона о выборах, и поэтому наша позиция абсолютно простая по отношению ко всем партиям: соблюдайте требований закона – и никаких проблем ни у кого не будет», - отметил Левцун.