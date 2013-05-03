Украина продолжает плестись в хвосте рейтинга свободы прессы

К Международному дню свободы прессы, который отмечается 3 мая, международная организация "Репортеры без границ" обнародовала новый список "Врагов свободы прессы". В нем с четыре десятка политиков, преступных группировок и экстремистских организаций, преследующих независимых журналистов и пытаются незаконными методами обуздать свободу слова.

2013 список врагов свободы прессы обновился "Братьями-мусульманами" из Египта, повстанцами ветви Аль-Каиды в Сирии "Фронт поддержки сирийского народа" и вооруженными группировками в провинции Балуджистан, что в Пакистане. Вместе с тем "Репортеры без границ" исключили из перечня "врагов свободы прессы" подпольную организацию басков "ЭТА" в Испании и президента Бирмы Теина Саин. Последний, как сообщается в пресс-релизе "Репортеров без границ", в ходе внутриполитических реформ освободил из заключения журналистов, которые критически отзывались о его режиме, и с апреля 2013 позволил выпуск частных ежедневных газет, сообщает dw.de.

С европейского континента к нынешнему список врагов свободы прессы попали преимущественно политические лидеры из России. Так, в перечне недругов прессы уже стали традиционными фамилии нынешних президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Титул "враг свободы прессы" сейчас, как и в прошлом, получили президенты Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также Чечни.

Западная Европа представлена ​​в перечне "врагов" итальянскими мафиозными группировками "Каморра", "Коза ностра", "Ндрангета" и "Сакра Корона Унита".

Среди обладателей титула "враг свободы прессы" представителей Украины нет. Впрочем, Украина удерживает свои низкие позиции в международном рейтинге свободы прессы: по состоянию на 2013 год место Украины в нем по сравнению с 2012 годом не изменилось.

Напомним, что в рейтинге международной организации "Репортеры без границ" 2012 года, Украина оказалась на 126 месте, скатившись по сравнению с предыдущим годом на 10 позиций.

Ранее представитель немецкого офиса международной организации Ульрике Груска объяснила DW, что Украина очень резко упала в рейтинге свободы слова в 2010 году, когда президентом страны стал Виктор Янукович. "С тех пор мы наблюдаем стабильность ситуации на очень низком уровне. Отклонений от этого курса практически не наблюдается", - отметила Груска.