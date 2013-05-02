У Азарова не согласны, что Украина является рассадником мирового «пиратства»

Об этом говорится в комментарии К.Грищенко в связи с решением Офиса торгового представителя по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Текст документа передан УНИАН пресс-службой вице-премьер-министра.

«Действенная защита прав интеллектуальной собственности в Украине становится все более важным фактором обеспечения благоприятных условий для развития в стране инновационной экономики и развития отечественной отрасли информационных технологий. Данный вопрос находится под личным контролем Президента Украины Виктора Януковича, который всячески поддерживает увеличение доли высокотехнологичных производств в общей структуре национальной экономики», - заметил Грищенко.

По его словам, при этих условиях в Украине с сожалением восприняли решение Офиса торгового представителя США определить нашу страну как одного из основных нарушителей прав интеллектуальной собственности в мире в рамках так называемого «Списка 301». «Такой статус не отображает реального состояния дел в этой сфере и не учитывает усилий украинской власти, направленных на совершенствование законодательной базы и практики правоприменения в вопросах интеллектуальной собственности», - отметил вице-премьер.

Он перечислил достижения Украины с начала этого года в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности:

Правительством непосредственно начата легализация программного обеспечения, установленного на компьютерах в органах исполнительной власти (на эти цели в нынешнем государственном бюджете выделено 100 млн грн). Отдельным распоряжением генерального прокурора Украины установлен прокурорский надзор за соблюдением прав интеллектуальной собственности в министерствах и ведомствах.

Правоохранительными органами совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности с начала года конфисковано в 5 раз больше контрафактных оптических носителей нелицензионных видео-, аудиоматериалов и программного обеспечения, чем за весь предыдущий год.

В апреле закрыто два больших интернет-ресурса, которые использовались для распространения нелицензионного видео- и аудиоконтента.

Ведется работа с депутатским корпусом относительно ускорения принятия двух законопроектов (оба уже прошли первое чтение) об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав, в том числе и в сети Интернет.

Существенно усилена информационно-разъяснительная работа, особенно среди молодого поколения, с целью формирования уважения к институту прав интеллектуальной собственности и нетолерантного отношения к интернет-пиратству.

Вместе с тем Грищенко отметил, что в направлении усиления защиты прав интеллектуальной собственности в Украине еще необходимо достаточно много сделать, и в этом деле власть рассчитывает на поддержку американских и других иностранных партнеров.

«Сегодняшнее решение Офиса торгового представителя США не способствует такому сотрудничеству. Невзирая на это, украинское правительство продолжит предпринимать энергичные шаги по укреплению уважения к правам интеллектуальной собственности в нашем государстве, и будет добиваться, чтобы уже через 6 месяцев, как это предусмотрено американским законодательством, статус Украины в рамках «Списка 301» был пересмотрен», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что украинская власть «остается на позиции необходимости обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, чего требуют как наши международные обязательства, так и осознание позитивного влияния таких мероприятий на построение конкурентоспособной инновационной экономики. Соответствующую работу украинское правительство продолжит в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными учреждениями, организациями и компаниями-правообладателями как внутри страны, так и за рубежом».

Как сообщал УНИАН, США отнесли Украину к странам, где нарушаются права интеллектуальной собственности, с формулировкой «неспособная защитить авторские права США».

Офис торгового представителя США внес Украину как крупнейшего нарушителя авторского права в категорию так называемых «приоритетных» зарубежных стран.